Пентагон сделал заявление про уничтожение военного потенциала Ирана

Военный потенциал Ирана будет уничтожен уже в скором времени благодаря операции Соединенных Штатов "Эпическая ярость". С таким заявлением выступил в пятницу, 13 марта, министр войны США Пит Хегсет.

Как заверил шеф Пентагона, "очень скоро все иранские оборонные компании, производящие компоненты для ракет, будут уничтожены". Хегсет утверждает, что уже сейчас иранские оборонные комплексы, производственные линии и инновационные оборонные центры разрушены по всему Ирану.

Политик заявил, что иранцы несут огромные потери и "в отчаянии они укрылись под землей", а новый верховный лидер Ирана, сын убитого аятоллы Али Хаменени, "ранен и, скорее всего, изуродован" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее Белый дом внес ясность относительно целей Соединенных Штатов в военной операции против Ирана. Вашингтон намеревается уничтожить ракетный арсенал и флот исламской республики, гарантировать отсутствие у Ирана ядерного оружия сейчас и впредь, а также "положить конец угрозе от его пособников-террористов".

Однако источники утверждают, что помощники американского президента спорят о том, как и когда Вашингтону следует закончить войну с Ираном. Результатом сложной борьбы внутри Белого дома становятся переменчивые заявления главы государства Дональда Трампа о ходе войны.