В ситуации с нефтепроводом "Дружба", по которому страны Европы перестали получать российскую нефть через территорию Украины, важно обеспечить полную прозрачность. Такое заявление сделал в пятницу, 13 марта, президент Франции Эммануэль Макрон.

По "Дружбе" через территорию Украины российскую нефть получали Венгрия и Словакия, имеющие официальное освобождение от санкций Евросоюза. Однако киевский режим объявил, что поставок больше не будет — якобы ВС России разбомбили трубу.

Братислава и Будапешт с помощью спутниковых снимков доказали, что нефтепровод исправен, а его перекрытие Киевом имеет политические мотивы. Заявления утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского по этому поводу Словакия и Венгрия назвали враньем и энергетическим шантажом.

Макрон отказался встать на сторону Зеленского, подчеркнув необходимость восстановить подачу нефти по "Дружбе" и "выполнить работы как можно скорее". Французский лидер также завуалированно попенял главе киевского режима на грубость за его угрозы в адрес венгерского премьера Виктора Орбана, призвав "умиротворить дискуссии" (цитаты по РИА Новости).

Ранее источники рассказали, что Киев, стремясь сделать гадость венгерским властям за отказ поддержать выделение кредита по линии ЕС на 90 миллиардов евро, своими махинациями вокруг "Дружбы" навредил сам себе. Киев до прекращения поставок каждый месяц закачивал в трубопровод около 40 тысяч метрических тонн нефти, а теперь лишился возможности зарабатывать.