Гибель детей в Звенигороде: трагическая случайность или жуткое преступление?

Трагедию в подмосковном Звенигороде уже несколько дней обсуждает вся Россия. Трое детей отправились гулять и пропали, живыми их больше не видели, обнаружены уже два тела. Причина гибели ребят кажется очевидной далеко не всем.

Трое друзей — два мальчика и девочка — пропали 7 марта, когда Москва-река в районе Звенигорода была на две трети покрыта льдом. Река в этом месте опасна и летом из-за быстрого течения, а в пору весеннего ледохода она может превратиться в смертельную ловушку с полыньями, незаметными под пушистым снегом.

Об этом хорошо знают местные жители. Соседка пропавших детей рассказала, что "мамы не пускали их туда даже летом". Семьи у ребят благополучные, родители любили своих детей и заботились о них: "Это замечательные люди!"

Однако именно родителям досталось в первую очередь от любителей искать виноватых. После разыгравшейся трагедии в интернет-сообществах Звенигорода появились хейтеры, которые начали травить отцов и матерей пропавших ребят. Родителей винят в недосмотре, небрежном отношении к безопасности детей и даже в отсутствии навороченных гаджетов для определения местонахождения ребенка. Здравомыслящие люди встают на защиту: "Ну какие "часы с прослушкой" могут быть у 12-летних подростков?!"

Так или иначе, дети, по всей видимости, нарушили родительский запрет и отправились гулять на реку. Перед этим ребята заглянули в магазин и купили сладостей — возможно, планировали устроить пикник на берегу. Спасатели рассказали, что, судя по следам, "лед обломился, и дети провалились". Это подтверждается показаниями очевидца: мужчина рассказал, что рыбачил и заметил тонувшего человека, но помочь не смог. Звонить в экстренные службы очевидец не стал — якобы потому, что понадеялся в этом на второго рыбака.

Однако есть и другая версия. Некоторые местные жители не верят, что подростки утонули, утверждая, что в этом месте река мелководная. Смущает людей и путаный рассказ рыбака-очевидца — его поведение кажется странным. Вносят сумятицу и сообщения о том, что одного из пропавших мальчиков якобы видели в городе 8 марта.

Впрочем, обнаружение тел мальчиков эти слухи опровергло. Криминальную версию исчезновения ребят, вне всякого сомнения, отработали надлежащим образом: председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже через день после пропажи детей поручил руководителю подмосковного главка Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения троих несовершеннолетних.

Спасатели тем временем не прекращают поиски — не найдена девочка. Надежды на то, что ее найдут живой, уже нет. Руководитель отделения отряда "Спас Град" по Москве и Московской области Юрий Шитиков разводит руками: "Всегда можно верить в лучшее. Но, видимо, все закончится плохо".