ФК ЦСКА оштрафован на миллион рублей за расистские выкрики фанатов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский футбольный клуб ЦСКА на 1 миллион рублей за недопустимое поведение болельщиков во время кубкового матча с "Краснодаром".

Как пояснил руководитель ведомства Артур Григорянц, которого цитирует "Матч ТВ", в двух эпизодах матча "было так называемое уханье" со стороны болельщиков ЦСКА, что представляет собой нарушение регламента.

При вынесении решения о наказании клуба была учтена проделанная им работа по выявлению нарушителей. Тем не менее, за унижение человеческого достоинства по расовым признакам было решено оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей.

Ранее глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино потребовал проводить политику нулевой терпимости к проявлениям расовой дискриминации со стороны фанатов. Руководитель ФИФА отметил, что "очень грустно видеть ряд расистских инцидентов в футболе — это неприемлемо".

