Количество погибших в результате ракетного удара украинских националистов по Брянску выросло до восьми человек. Об этом рассказал в пятницу, 13 марта, заявил глава Брянской области Александр Богомаз.

Как подчеркнул политик в ходе первого заседания Общественной палаты Брянской области седьмого созыва, ссылаясь на последние данные, в результате удара по региональной столице, нанесенного ВСУ 10 марта, пострадали 47 человек.

Ранее МИД России подчеркнул, что ракетный обстрел Брянска украинскими националистами был бы невозможен без участия британских и французских специалистов, а также без передачи разведданных неонацистскому режиму в Киеве. Москва пригрозила Лондону и Парижу ответственностью за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что запуск ракет Storm Shadow был невозможен без британских специалистов: "Мы это хорошо знаем и мы это, естественно, учитываем". Cпецоперация проводится именно для того, "чтобы подобные варварские действия киевского режима не продолжались".