Ночью 14 марта в небе над Россией сбили 87 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью над территорией России сбито 87 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись десять регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Крыму, на Кубани, в Брянской, Белгородской, Ростовской, Самарской, Курской, Астраханской, Волгоградской и Тульской областях.

В Краснодарском крае три человека ранены во время удара по порту "Кавказ", там повреждено техническое судно. Также после атаки БПЛА начался пожар на Афипском НПЗ.

Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах Геленджика, Волгограда, Краснодара, Саратова и Калуги.