Заморозки вернутся в Москву после аномально теплых выходных

После череды очень теплых солнечных дней в столичном регионе прогнозируется ощутимое похолодание — столбики термометров упадут ниже нуля. Об этом предупредила в пятницу, 13 марта, ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Как рассказала эксперт в комментарии РИА Новости, пик потепления придется на выходные 14-15 марта, однако уже с началом новой недели характер погоды изменится: днем температура не выйдет за пределы 6-11 градусов тепла, ночью возможны заморозки до минус четырех градусов.

Температура по-прежнему будет превышать климатическую норму, хотя и не столь значительно, как прежде. Вместо отклонения на восемь-десять градусов столбики термометров будут превышать нормативные значения лишь на два-четыре деления.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам к выходным погоду "миллион на миллион". Он подтвердил, что по ночам будет легкий морозец, зато днем воздух будет прогреваться до десяти градусов тепла.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что традиционная весенняя уборка города завершится к 1 мая — работы начнутся, как только позволит погода. После зимы приведут в порядок жилищный фонд, городские и внутридворовые территории, дороги и транспортную инфраструктуру.