Пентагон задумал отправить 5 тысяч морпехов на Ближний Восток

Пентагон согласовал запрос от Центрального командования США на привлечение десантной группы повышенной готовности и экспедиционного отряда морской пехоты к операции на Ближнем Востоке.

Как пишет The Wall Street Journal, дополнительный контингент морских пехотинцев численностью до 5 тысяч человек и корабли будут переброшены на Ближний Восток на фоне наращивания иранских атак в районе Ормузского пролива.

Источники уточняют, что универсальный десантный корабль USS Tripoli и приписанные к нему морпехи направляются в регион из Японии, а некоторые подразделения морской пехоты уже находятся на Ближнем Востоке и активно участвуют в операции против Ирана.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Соединенные Штаты не исключают применения наземных сил в Иране, однако пока делать это не планируется.

Между тем министр войны США Пит Хегсет пообещал, что военный потенциал Ирана будет уничтожен уже в скором времени. По утверждению шефа Пентагона, иранцы уже несут огромные потери, "в отчаянии они укрылись под землей", а новый иранский лидер Моджтаба Хаменеи "ранен и, скорее всего, изуродован".