Соединенные Штаты справляются с проведением военной операции против Ирана и не нуждаются в посторонней помощи. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Журналист Fox News попросил у американского лидера комментарий относительно заявлений из Киева о том, что украинские специалисты отправились на Ближний Восток — помогать бороться с беспилотниками. О помощи якобы просил Вашингтон.

Трамп заявил, что "Украина никак не помогает США отражать ответные удары дронами со стороны Ирана", поскольку "мы сами справляемся" и "знаем о дронах больше, чем кто-либо".

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский в это время продолжил нахваливать свои способности и возможности в сфере противовоздушной обороны: "Украина готова распространить такой опыт ради безопасности тех партнеров, которые помогают нам". По утверждению утратившего легитимность президента Украины, по просьбе государств Ближнего Востока "мы уже отправили экспертные группы в три страны".

Зеленский уничижительно высказался о системах противовоздушной обороны США и стран Европы, заявив, что "без наших пилотов, без военных, без специального программного обеспечения все это не работает". По утверждению главы киевского режима, единственная действенная система борьбы с БПЛА "есть только в наших Вооруженных силах".