Лавров начал переговоры с Гросси шуткой о переводе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 13 марта, провел переговоры с директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Общение началось с шутки главы российской дипломатии.

Как сообщает РИА Новости, в переговорах принимала участие переводчица — она добросовестно переводила с русского языка на английский всё, что говорил Сергей Лавров.

Затем слово взял Гросси — гость произнес свою реплику и поинтересовался, будет ли перевод на русский. Сергей Лавров в ответ заявил, что переводчица "только в одну сторону переводит".

Собравшиеся встретили эту фразу дружным смехом, зная, что глава МИД России прекрасно владеет английским языком и не нуждается в переводчиках.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла генсека НАТО Марка Рютте — нидерландский политик пытался рассказать советский анекдот про холодильник и "Ладу", однако сам не понял, в чем соль шутки.

Сергей Лавров иронично высказался о попытках недружественных России государств изолировать нашу страну. Дипломат отметил, что железный занавес опускается, однако важно "ничего себе не прищемить".