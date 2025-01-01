Названа причина смерти 28-летнего российского рэпера DopeVvs

Умер популярный российский рэпер DopeVvs. Ему было 28 лет. Музыкант выпустил свою последнюю композицию в прошлом году. Никто не знал, что у него проблемы со здоровьем.

По предварительным данным, причиной смерти DopeVvs стал инсульт. Официально эти данные не подтверждены. О дате и месте проведения гражданской панихиды будет объявлено дополнительно.

DopeVvs прославился в объединении Benzo Gang, но он решил строить сольную карьеру. Создав свой проект, рэпер смог добиться успеха. Он нашел свою аудиторию.

Музыкант часто выступал в роли соавтора, он записывал треки с Big Baby Tape, Boulevard Depo, i61, Yasmi, Kudokushi, Молодым Платоном, Молодым Калугой и многими другими хип-хоп исполнителями. Последняя работа DopeVvs вышла в 2025-м. Рэпер выпустил альбом "Still Alive", в котором было всего пять треков. Слушатели особо прониклись композициями "Горячо" и "Живыми".