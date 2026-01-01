Еще 74 тысячи семей в России получат право на единое пособие

Единое пособие будут получать еще 74 тысячи семей в России, в которых воспитываются 230 тысяч детей. Об этом рассказали в пятницу, 13 марта, в пресс-службе российского Министерства труда и социальной защиты.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, принятый ранее закон позволил многодетным семьям, уже получавшим единое пособие, сохранить эту меру поддержки еще на 12 месяцев, если среднедушевой доход окажется выше прожиточного минимума на величину до 10%.

С учетом указанных законодательных корректив Социальный фонд пересмотрит отказы в пособии, вынесенные с начала 2026 года, и возобновит выплаты семьям, подпадающим под новые правила. Указанным семьям пособие назначат в размере 50% величины регионального прожиточного минимума еще на год.

Ранее глава государства Владимир Путин распорядился законодательно закрепить право многодетных семей на выплаты пособия при незначительном превышении показателя среднедушевого дохода. Кроме того, президент велел рассмотреть вопрос о продлении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трехлетнего возраста.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал про поправки в законодательство, касающиеся выплаты ежемесячного пособия многодетным семьям. Отныне, чтобы получать такое пособие, необходимо прожить в России не менее пяти лет в статусе российского гражданина.