Посол России объяснил задержание танкера Sea Owl I шведскими властями

У властей Швеции нет претензий к экипажу танкера Sea Owl I, задержанного днем ранее. Об этом рассказал в пятницу, 13 марта, посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Дипломат высказался о ситуации с судном, которое следовало под коморским флагом. По предварительным данным, на борту танкера находились граждане России.

Как подчеркнул Беляев, судно было задержано в связи с возникшими у шведских властей вопросами к его техническому состоянию и соблюдению требований экологической безопасности.

Непосредственно к членам экипажа претензий у Швеции нет. Российским морякам будет оказана вся необходимая консульская помощь, цитирует дипломата ТАСС.

Ранее в Брюсселе заявили, что Евросоюз разделяет "общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них". Однако официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер уклонилась от конкретного ответа на вопрос о том, признает ли ЕС законными и допустимыми силовые действия против судов под чужим флагом.

Вслед за этим помощник президента России Николай Патрушев предупредил, что любые попытки организовать морскую блокаду нашей страны, предпринимаемые недружественными государствами, встретят жесткий отпор — прорывать пресловутую блокаду будет российский Военно-морской флот, готовый "охладить пыл западных корсаров".