Решение Вашингтона приостановить действие санкций в отношении российской нефти стало важной геополитической победой Москвы. Такое мнение высказывают американские журналисты.

Как пишет The New York Times, проблемы с поставками энергоресурсов из-за войны на Ближнем Востоке могут укрепить позиции России на мировом рынке.

Российские продавцы нефти и газа не только получат дополнительные барыши из-за резкого подорожания энергоносителей — они смогут закрепить свое реноме надежных поставщиков, пока их конкуренты страдают от блокировки Ормузского пролива.

Европа и Киев между тем крайне недовольны решением США временно отказаться от рестрикций против России. В частности, предводитель киевского режима Владимир Зеленский жалуется в соцсетях, что "одно только это ослабление со стороны Америки может дать России на войну сумму около 10 миллиардов долларов".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также отказался принять решение Вашингтона: "Шесть членов G7 выразили очень четкое мнение, что это неверный сигнал. Затем сегодня утром мы узнали, что правительство США, по-видимому, решило иначе" (цитата по РИА Новости).

Ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что военная операция Соединенных Штатов против Ирана может усилить позиции Москвы. Пышный пожаловался на дополнительные финансовые возможности для Владимира Путина, открывающиеся в свете резкого подорожания энергоносителей из-за войны на Ближнем Востоке. Это "обеспечивает дополнительные ресурсы для его военной машины".