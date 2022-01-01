Личность художника Бэнкси раскрыта, утверждают СМИ

Личность анонимного художника Бэнкси раскрыта, под псевдонимом скрывается уроженец Бристоля, британец Робин Ганнингем, который позже сменил имя на Дэвида Джонса. Об этом передает агентство Reuters, которое провело свое расследование.

"Бэнкси, настоящее имя которого Робин Ганнингем, позже взял себе имя Дэвид Джонс", — утверждает агентство.

В статье указано, что личность художника удалось установить благодаря постам в интернете. СМИ распространили информацию о том, что Бэнкси приезжал на Украину в 2022 году в компании другого художника и музыканта группы Massive Attack Роберта Дель Наи.

Как отмечает агентство, имя Дэвид Джонс могло быть выбрано из-за его популярности в Великобритании.

Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, художественных критиков, коллекционеров и даже вандалов.