Спящий вулкан напугал туристов на французском острове Реюньон

На французском острове Реюньон в Индийском океане вулкан выбросил потоки раскалённой лавы. Такого сильного извержения не случалось почти двадцать лет.

Огненные языки, медленно сползающие по склонам, представляют опасность для многочисленных туристов. Некоторым пришлось спасаться бегством. Однако есть немало смельчаков, готовых рискнуть и сделать селфи на таком ярком фоне. Пока никто не пострадал, но лава сейчас добралась до центрального шоссе и остановила движение автомобилей.

Нынешнее извержение, уже второе с начала года, представляет серьёзную угрозу для инфраструктуры острова. В ближайшее время огненные потоки достигнут океана.