В Техасе после взрыва загорелся крупнейший НПЗ

Сильный пожар произошёл на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в городе Пасадина штата Техас. По словам очевидцев, ему предшествовал сильный хлопок, напоминающий взрыв.

На побережье Мексиканского залива загорелись два резервуара с топливом. Прибывшие на место десятки пожарных расчётов не могли потушить пламя несколько часов. Над предприятием поднялся столб дыма. Причины ЧП пока не называют, идет расследование. Нет информации и о пострадавших.

Правоохранители рассматривают несколько версий, в том числе месть американским властям одного из наркокартелей Мексики, который мог применить для атаки на НПЗ дроны.