Десятки жертв и разрушенные здания: США и Иран обменялись новыми ударами

Мощными ракетными ударами обменялись этой ночью Иран и американо-израильская коалиция. Обе стороны рапортуют о значительных успехах. И везде - катастрофические разрушения. Взрывы гремели в Тегеране и над островом Харк, где находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.

Система "Железный купол" не смогла перехватить десятки ракет, упавших на Тель-Авив и другие израильские города. Горят базы США в Ираке и Бахрейне, в Саудовской Аравии уничтожены пять самолётов, в Багдаде беспилотник поразил американское посольство. На крыше дипмиссии стоял зенитно-ракетный комплекс RAM. Установка полностью сгорела, а дым от пожара был виден из самых отдалённых районов города.

Взрывы гремели в Ормузском проливе. "Шахедами" атакованы военные базы США в Ираке и Бахрейне. За несколько часов до этого ЦАХАЛ и авиация Пентагона нанесли по Ирану и Ираку не менее тяжёлый удар. В Багдаде разрушен дом, где проходило совещание командиров шиитских группировок и местного отделения "Хезболлы".

В Бейруте и Тегеране, помимо военных целей, ракеты и авиабомбы попали в больницы, клиники и аптеки. Несколько человек оказались под завалами. Удар нанесён и по подземным комплексам в Натанзе, Исфахане и Фордо. Между этими городами, якобы, распределены 460 килограммов обогащённого урана. Именно за ним коалиция ведёт настоящую охоту.