Трамп запутался: у США нет чёткого плана операции в Иране

Расчёт Вашингтона на блицкриг в Иране провалился, а стратегии выхода из военной операции нет. Так прокомментировал ситуацию в Персидском заливе наш постпред при ООН Василий Небензя. Тем временем президент США продолжает делать парадоксальные заявления - то об уже достигнутой победе над Тегераном, то о том, что конец войны ещё не близок.

Тегеран уничтожит всю инфраструктуру связанных с США нефтяных компаний в регионе, если Вашингтон атакует крупнейший в стране терминал на острове Харк. Так власти Ирана отреагировали на угрозу со стороны президента Трампа. А мировые рынки замерли в ожидании экономических последствий конфликта. Надежду видят в дальнейшем ослаблении антироссийских санкций.

Американского лидера не пугают экономические афтершоки войны. По прогнозам, нефть может подняться даже не до 150, а до 250 долларов за баррель, если Белый дом не использует окно возможностей для того, чтобы вовремя уйти.

На войну активно реагируют западные бензоколонки, которые ценники меняют несколько раз в день. В Германии стоимость литра перевалила за два евро. Но это, кажется, не пугает немецкого канцлера, который до сих пор находится в шоке от решения американцев пустить российскую нефть на рынок.

Американская пресса уверена, что влияние Кремля на мировом рынке вырастет. Страны Азии уже рассматривают Москву как более важного и долгосрочного партнёра. Впрочем, дело не только в нефти. По Ормузскому проливу везут и удобрения. Начало американской операции выпало на начало посевной. А нет удобрений - нет продуктов. И тут интересно, что импорт в США удобрений из России в январе этого года вырос более чем в два раза.

Иран бьёт прямо по американскому доллару, демонстрируя, кто устанавливает правила в конфликте на Ближнем Востоке. Как сообщил телеканал CNN, Иран может открыть торговлю через Ормузский пролив, но расплачиваться за нефть придется юанями.