В Москве растут объёмы высокотехнологичного лечения

В Москве за пять лет объём высокотехнологичного лечения вырос почти на 50%. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, в стационарах столицы активно внедряют современные методы лечения.

Сегодня инновационная медицинская помощь доступна более чем в 30 городских больницах по 20 профильным направлениям. В планах московских властей - продолжение масштабной работы по модернизации клиник, их оснащению новейшим оборудованием, активному внедрению цифровых сервисов и расширению диагностических возможностей.