В Москве стартовал полуфинал конкурса "Это у нас семейное"

Почти две тысячи жителей из разных регионов центрального округа России в эти дни соревнуются в Москве в полуфинале конкурса "Это у нас семейное".

В каждой команде - три поколения родственников. Они демонстрируют ловкость и эрудицию в интеллектуальных, творческих и спортивных испытаниях.

Лучшие участники поборются за победу, финал конкурса пройдёт в начале июля. Главные призы - денежные сертификаты, которые можно потратить на улучшение жилищные условий, и большое семейное путешествие.

Конкурс направлен на поддержку традиционных ценностей. Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".