Имя неуловимого художника Бэнкси раскрыли после его визита на Украину

Скандально известный британский художник Бэнкси больше не аноним. Журналисты агентства "Рейтер" утверждают, что окончательно рассекретили личность самого загадочного автора в истории современного искусства.

О том, что его истинное имя Робин Ганнингем, писали и ранее. Однако стопроцентных доказательств не было. Точку в расследовании, по мнению авторов материала, поставил визит Бэнкси на Украину. Неоднократно заявлявший о поддержке киевского режима, уличный художник тем самым навредил себе. Его данные утекли в общий доступ.

Оказалось, что уроженца Бристоля 1973 года рождения действительно звали Робин Ганнингем, однако на Украину он приезжал уже как Дэвид Джонс. Имя он официально сменил из предосторожности.

Помимо того, что анонимность давно стала его личным брендом, Бэнкси получает многочисленные угрозы. А многие коллеги обвиняют его в том, что он является привилегированной фигурой в стрит-арте, которому всегда сходит с рук то, что не позволено другим.