В Ленинградской области поймали обосновавшуюся на стройке лань

В Ленинградской области специалистам удалось поймать лань, которая регулярно выходила к людям. Наведывалась в поисках еды, а потом и вовсе поселилась рядом со стройкой и подружилась с местным сторожем. За свой очаровательный вид получила кличку Лапочка. Сейчас животное обустраивается на новом месте.

Незваную гостью пытались поймать неравнодушные сотрудники частного зоопарка, но упустили. Однако этой зимой она сама вышла к людям, видимо, оголодала. Прибилась к стройке на окраине города Бугры. Охранник кормил гостью хлебом. Потом люди стали приносить яблоки.

Все думали – косуля, но оказалось - европейская лань. Такие в Ленинградской области не водятся, потому что слишком холодно и влажно. Лапочка могла бы и привыкнуть, но выбрала опасное место среди бетона и строительной техники. Здесь её часто гоняли собаки, которых выгуливали жители окрестных домов. А сам сторож не раз прогонял людей, которые что-то говорили про шашлыки.

Видео попало в социальные сети. Сотрудники зоопарка узнали лань, о судьбе которой переживали со всем городом. Ловили её под пристальным присмотром ветеринаров. Охранник подсказал, когда животное приходит завтракать и обедать. Она быстро пришла в себя. Хотя и с опаской, но снова ест. Предпочитает яблоки и дубовые веники. Зоологи говорят - молодая, года три.

Через месяц лань выпустят в уличный вольер, где её уже ждут доброжелательные соседи - олени. К слову, в дикой природе эти животные неплохо уживаются. Документы у гостьи в порядке. Прививки, фотография и особые приметы - рваное ухо. Имя пока не придумали. Сторожа, для которого лань так и останется Лапочкой, ждут в зоопарке в любое время.