Дети пострадали в ДТП с двумя автобусами в Новой Москве

Девять человек, в том числе двое детей пострадали в аварии на Калужском шоссе в Москве. Столкнулись микроавтобус с мигрантами и экскурсионный автобус с детьми.

ТАСС сообщает, что, по предварительным данным, водителю микроавтобуса "Фольксваген" стало плохо за рулём. В машине ехали иностранные граждане. В другом автобусе были дети, в момент столкновения он стоял на обочине.

На шоссе в районе Красной Пахры перекрыты четыре полосы движения из пяти. Для эвакуации раненых привлекался санитарный вертолёт. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.