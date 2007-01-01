Путин поздравил Наину Ельцину с днём рождения

Владимир Путин поздравил с днём рождения вдову первого президента России Наину Ельцину. Сегодня ей исполнилось 94 года.

В поздравительной телеграмме глава государства отметил замечательные человеческие качества Наины Иосифовны - искренность, отзывчивость, внимательное и доброе отношение к людям.

Путин пожелал Наине Ельциной крепкого здоровья, а также благополучия ей и её родным и близким.

Через месяц после смерти первого президента России в 2007 году Владимир Путин подписал указ "О материальном обеспечении вдовы Бориса Ельцина". Согласно документу, ей установлено ежемесячное пособие в размере 195 тысяч рублей.