Рекордное число московских школьников вышло в финал Всероссийской олимпиады

Рекордное число москвичей вышло в финал Всероссийской олимпиады школьников по робототехнике, русскому языку, физике и химии. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, столицу в этом году представляют более трёх тысяч учеников.

Они занимались с опытными педагогами, в том числе из ведущих московских вузов, а также прошли интенсивные сборы: решали задания повышенной сложности, посещали лекции и семинары.

Финалы олимпиад пройдут с 14 марта по 3 мая в разных регионах страны. Состязания по восьми предметам примет столица.