Стали известны подробности аварии с детским автобусом в Новой Москве

Помимо двух автобусов, в аварии в Новой Москве пострадали ещё два легковых автомобиля. В общей сложности в ДТП ранения получили восемь человек, в том числе двое детей.

Неподалёку от Красной Пахры на Калужском шоссе в припаркованный экскурсионный автобус с детьми врезался микроавтобус с мигрантами – гражданами Киргизии. После этого с двумя автобусами столкнулись ещё две легковушки.

В результате ДТП пять человек были госпитализированы, одного пострадавшего эвакуировал санитарный вертолёт. По предварительным данным, водителю микроавтобуса с мигрантами стало плохо за рулём и он потерял управление, сообщает ТАСС.