Пользователей Telegram предупредили о новой опасности

Мошенники освоили новый вид обмана в мессенджере Telegram. О преступной схеме рассказали в МВД России.
Аферисты стали использовать функцию "секретный чат". В нём они создают поддельные сообщения, имитирующие уведомления от службы поддержки мессенджера.
В сообщениях указывается, что в аккаунт пользователя выполнен вход с нового устройства, и предлагается перейти по ссылке для подтверждения аутентификации. Далее происходит хищение личных данных пользователя.
Россиянам советуют не переходить по сомнительным ссылкам в Telegram и удалять подозрительные сообщения.