Вспышки на Солнце вызвали на Земле магнитную бурю

На Земле началась вторая весенняя магнитная буря. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, она вызвана резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли.

Накануне на Солнце произошла мощная вспышка. Из-за неё возникла магнитная буря средней мощности. Скорость солнечного ветра превышает обычную примерно в два раза.

Обычно вспышки на Солнце приводят к выбросу плазмы. На Земле в такие дни наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.