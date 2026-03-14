Россия завоевала пятую золотую медаль на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала пятую золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии. Спортсменка стала первой в слаломе, сообщает РИА Новости.

Это вторая золотая медаль 23-летней Ворончихиной. Первую она завоевала в супергиганте, ещё она взяла серебро и бронзу в гигантском слаломе и скоростном спуске.

На торжественном открытии Паралимпиады 6 марта российские спортсмены впервые за 12 лет прошли с флагом страны. В соревнованиях принимают участие шесть россиян. Игры завершатся 15 марта.