Украина стала законной целью для иранских ударов

В Иране назвали Украину законной целью для ударов. Об этом заявил глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи, сообщает РИА Новости.

Дело в том, что Киев на днях сообщил о готовности оказать поддержку США и Израилю в деле борьбы с беспилотниками. В Тегеране это приравняли ко вступлению Украины в войну и, сославшись на статью 51 Устава ООН, предупредили о нанесении ударов по её территории.

Официальной информации о сотрудничестве Украины с антииранской коалицией нет, но Владимир Зеленский на этой неделе утверждал, что отправил специалистов по борьбе с БПЛА в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.