Иран начал атаковать отделения американских банков на Ближнем Востоке

Объединиться и изгнать США и Израиль из Персидского залива призвал исламские страны региона глава иранского МИДа. Аббас Аракчи подчеркнул: агрессивные действия Вашингтона обернулись большими проблемами для его союзников. КСИР ежедневно наносит удары возмездия по военным базам на Ближнем Востоке. В Дубае и столице Бахрейна атакованы отделения американских банков.

Ночью серия мощных взрывов прогремела в западных кварталах Тегерана, в Бушере и Ширазе. Авиация ЦАХАЛ выискивала и направлено бомбила объекты, связанные с космическими исследованиями Ирана. Разрушены и повреждены здания научного центра Таршт - института, где разрабатывали орбитальные системы, и ещё, как минимум, десять предприятий, связанных с этой отраслью.

Помимо убийства учёных, военные Израиля сообщили о ликвидации пятерых командиров так называемого "Палестинского корпуса". Это проиранское военизированное формирование, тесно связанное с "Хезболлой" в Ливане. Обстановка в этой стране накаляется с каждым часом. Израиль отверг предложение официального Бейрута о переговорах и пообещал уничтожать любой автотранспорт, который появится в зоне действия шиитских отрядов.

На севере Израиля после ответных иранских обстрелов - десятки разбитых машин и разрушенные дома. Досталось и портовой инфраструктуре ближайшего соседа – Арабским Эмиратам. В КСИР заявили, что считают возможным уничтожать любые военные цели, если они имеют отношение к США или Израилю.

Иран опроверг заявления Пентагона о том, что все системы ПВО республики уничтожены. По данным, которые приводит КСИР, им удалось сбить как минимум 22 беспилотных самолёта коалиции. Израиль недосчитался десяти аналогичных.