В Приморье вернувшимся со спецоперации предлагают престижную работу

Обеспечить работой ветеранов СВО – важнейшая задача. Во Владивостоке уже второй год для них организуют специальные ярмарки вакансий. Не обязательно возвращаться к прежней профессии, можно пройти бесплатное переобучение.

Среди работодателей - крупные социально-значимые предприятия. Те, которые готовы предоставить достойные условия. Например, проживание, питание, обеспечить проезд до рабочего места, заработную плату не ниже ста тысяч рублей.

Слесари, сварщики, токари и водители - сегодня в числе самых востребованных профессий на рынке труда. Владислав до СВО работал водителем тяжёлой спецтехники. Сейчас после возвращения из зоны боевых действий решил устроиться по специальности. Таким специалистам особенно рады. Во Владивостоке увеличивается количество муниципальных автобусов, водители крайне необходимы. Недавно было принято решение повысить им зарплату, а участникам спецоперации назначить дополнительные выплаты.

Центр занятости совместно с фондом "Защитники Отечества" помогают не только устроиться на работу, но и открыть ИП или оформить самозанятость. Подать заявление в центр занятости ветераны спецоперации могут и онлайн, после чего специалисты свяжутся с соискателями и назначат дату приёма.