Российские регионы готовятся к небывалым паводкам

В регионах началась масштабная подготовка к паводкам, которые обещают быть особенно сильными после аномально снежной зимы. В Красноярском крае бороться с разливами рек будут 20-ть тысяч человек и более четырёх тысяч единиц спецтехники.

А на Алтае к работам привлекли военных инженеров Барнаульского соединения РВСН. Они провели подрывы льда на реке Чумыш - притоке Оби.

При помощи беспилотников выявили районы возможных ледяных заторов, рассчитали место и глубину закладки взрывчатки. Её понадобилось более ста килограммов.