Вооруженные силы России в ответ на атаки по нашим гражданским объектам нанесли серию высокоточных ударов по военным целям на Украине. Взрывы прогремели в Харьковской области и Николаеве, а также в подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье. По всем фронтам ведут наступление и наши бойцы в зоне спецоперации.

Сокрушительные удары с воздуха по позициям ВСУ наносит армейская авиация. На кадрах - многофункциональный сверхзвуковой истребитель Су-34. На вооружении у пилотов - бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет им работать на безопасном удалении от линии боевого соприкосновения.

Не дает врагу поднять головы артиллерия. В Запорожской области огнем "Торнадо" накрыли пункт временной дислокации ВСУ, а точным выстрелом "Гиацинта" ликвидировали опорник противника, оборудованный в городской застройке. А это уже Добропольский участок фронта - по наблюдательному пункту врага бьют высокоточным снарядом "Краснополь".

Мощные удары по врагу наносят расчеты войск беспилотных систем. В Харьковской области наши операторы БПЛА лобовой атакой уничтожили 16 дронов противника. А в Днепропетровской области была сорвана попытка ВСУ провести ротацию и доставить боеприпасы на передовую. Огнем с воздуха операторы беспилотников накрыли бронетехнику и живую силу врага на маршруте движения к линии боевого соприкосновения.