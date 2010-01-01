Школьница погибла в горах Новороссийска, где ставила "эксперимент по выживанию"

Пропавшую в горах Новороссийска 16-летнюю девочку нашли мертвой волонтеры. Поиски школьницы начались 10 марта, когда она не вернулась домой. В них участвовали отряд "ЛизаАлерт" и добровольцы на мотоциклах.

По сообщениям родственников 16-летней Лизы, 10 марта она ушла из дома в школу, но на занятия не пришла. Позже школьница вышла на связь с одноклассниками, которым рассказала, что отправилась в горы для "эксперимента по выживанию".

По словам родственников Лизы, в семье конфликтов не было.

Ранее в Самаре сообщалось о двух найденных детях 2010 и 2016 годов рождения. 11 марта они ушли из дома и не вернулись. На их поиски был направлен весь личный состав городского отдела полиции, сообщили в регионе.