Трамп пообещал вернуть санкции на связанную с Россией нефть

Президент США Дональд Трамп 14 марта пообещал восстановить связанные с российской нефтью санкции, когда стабилизируется ситуация с ценами, выросшими на фоне ближневосточного конфликта.

"Я хочу, чтобы у всего мира была нефть. Я хочу, чтобы у нас была нефть", — сказал глава Белого дома телеканалу NBC News.

13 марта США вывели из-под санкций продажу российской нефти. Об этом говорится в документе местного Минфина. В нем указано, что снятие ограничений коснется нефтепродуктов, которые погрузили на танкеры до 12 марта. Разрешение будет действовать до 12 апреля и не предполагает сделок с Ираном.