В Москве задержан футболист, подозреваемый в убийстве бизнесвумен

В Москве по горячим следам задержан подозреваемый в жестоком убийстве предпринимательницы. Как сообщается, 20-летний житель Кисловодска, футболист одной из региональных команд совершил преступление под руководством мошенников с Украины. Дверь в квартиру ему открыла дочка погибшей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства этой трагедии. По основной версии, 16-летнюю девочку также спровоцировали телефонные мошенники, убедив её, что к ней придёт сотрудник правоохранительных органов для обыска.

Злоумышленник вскрыл сейф, успел забрать деньги и ценности, но в этот момент вернулась хозяйка и тот убил её прямо на глазах дочери. Как сообщается, подросток сама вызвала полицию и скорую, но спасти женщину не смогли.

В МВД напомнили, что никакие силовые структуры никогда не звонят гражданам и не предлагают участвовать в оперативной работе.