В Испании на глазах у туристов обрушилась средневековая башня

В испанской провинции Толедо обрушилась башня знаменитого средневекового замка Эскалоны. Это одна из визитных карточек региона, привлекающая множество туристов.

Башня, расположенная у главных ворот, обрушилась совершенно внезапно, но этот момент успел снять на телефон один из посетителей. ЧП произошло рано утром, ещё до открытия, и никто не пострадал, однако обломки засыпали припаркованные автомобили.

Туристов временно не будут пускать в замок, необходимо выяснить причины разрушения, определить его масштабы и тщательно проверить остальные строения.