Война до победного конца: Иран и США отказались от переговоров

Иран объявил о начале новой волны ударов, нацеленных на американскую военную инфраструктуру в регионе, а также центры управления и принятия решений. Атаки производятся с использованием сверхтяжёлых ракет. США и Израиль в свою очередь бомбят иранскую инфраструктуру.

От проведения переговоров в очередной раз отказался официальный Тегеран. Вместе с ним и Дональд Трамп. Сообщается, что к американской стороне приходили представители Омана и Египта с просьбой начать консультации по урегулированию. Призывы к миру звучали из Ливана, где ЦАХАЛ ведёт наземную военную операцию. Но Израиль также ответил отказом.

Тревожный звонок для наземных сил США и Израиля. Проиранские формирования явно первыми берут на вооружение опыт конфликта на Украине. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что США готовят инцидент, подобный теракту 11 сентября, с целью обвинить в нём Иран.