Собянин поздравил работников ЖКХ с праздником

Сергей Собянин поздравил столичных работников ЖКХ с профессиональным праздником. Мэр назвал прошедшую зиму серьёзным испытанием, но коммунальщики справились с рекордными снегопадами.

Собянин поблагодарил работников сферы ЖКХ за труд и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

Ещё мэр рассказал о династиях, трудящихся в коммунальной сфере. К примеру, общий стаж семьи почётного энергетика Москвы Павла Малахова в отрасли составляет около двухсот лет.

Владимир и Нина Михалины давно работают на Восточной станции водоподготовки. Члены одной семьи нередко разделяют общую судьбу, имеют схожие интересы и принципы.

Трудовые династии есть и в ГБУ "Гормост" – одном из старейших предприятий столицы. Среди них семья Кожиных, глава которой, Владимир Михайлович, работает начальником смены.