Собянин: На подлёте к Москве сбиты украинские беспилотники

Утром 15 марта средства ПВО сбили на подлёте к Москве 18-ть вражеских беспилотников. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По информации мэра, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В свою очередь, Росавиация сообщила, что в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Жуковский" и "Внуково" введены ограничения на приём и выпуск самолётов.

Ранее Минобороны сообщало, что ночью 15 марта в небе над Россией сбиты 170 украинских беспилотников, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву.

ОБНОВЛЕНИЕ: В течение дня 15 марта Сергей Собянин сообщил о ликвидации ещё восьми летевших к Москве дронов. Общее число сбитых в Московском регионе беспилотников достигло 26-ти.