В прокуратуру отправили координаты места, где лежат тела Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. До сих пор следы семьи не найдены

Также не известно, что произошло с Усольцевыми. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

В соцсетях создаются тематические паблики, где россияне делятся своими предположениями. А некоторые пытаются найти следы семьи на фотографиях, сделанных на Кутурчинском Белогорье во время поисков.

Так, блогер из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев обнаружил на одном из снимков странное пятно под елью. Серо-бежевое нечто лежало в зеленом лапнике. При увеличении это пятно очень сильно напоминает застывшее человеческое лицо. Виталий, предполагает, что это может быть лицо Ирины Усольцевой.

Дегтярев не просто рассмотрел тело человека на фото, но еще и определил, что на нем есть травмы, полученные еще при жизни, это блогер смог оценить, как медик. Валентин настолько уверен, что это тело Ирины Усольцевой, что направил официальное обращение в прокуратуру Красноярского края, пишет "АиФ".

В заявлении Дегтярев изложил все свои предположения, приложил фотоматериалы, а также координаты этого места. Кадры, на которых блогер нашел тело женщины, были сняты 10 октября в окрестностях скалы Мальвинка, что всего в четырех километрах от автомобиля Усольцевых.