Чем живёт Левобережный - самый киногеничный район Москвы

Район - порт пяти морей. Здесь провожают теплоходы и встречают гостей. Здесь архитектурный брутализм семидесятых соседствует со сталинским ампиром и утопает в зелени. А ещё здесь снимают кино и готовятся к новым спортивным свершениям. Левобережный не зря называют одним из самых красивых и кинематографичных районов Москвы.

Всё это - о районе Левобережный. Заслуженная артистка России Оксана Сташенко участвовала во множестве проектов театра и кино. Зрители "ТВ Центра" запомнили её по главным ролям в мини-сериалах "Тёщины блины" и "Интриганки". Актриса мастерски создает яркие, запоминающиеся образы, часто с комическим оттенком.

В Левобережном актриса впервые оказалась в 80-м, когда приехала в Москву из родного Куйбышева. И ещё тогда восхитилась похожим на дворец Северным речным вокзалом. Совсем недавно он пережил второе рождение, и теперь точно такой же, как на кадрах легендарной комедии Григория Александрова "Волга-Волга".

Параллельно с возведением вокзала шла одна из главных строек сталинской эпохи - всего за пять лет был вырыт Канал имени Москвы - 128 километров искусственного русла. Чтобы поднять воды Волги в гору, до уровня Москвы, инженеры придумали уникальную систему из шлюзов и насосных станций. Так осуществилась задумка ещё Петра Первого, и Москва стала портом пяти морей.

В Валдайском проезде завершилась реконструкция комплекса Киностудии имени Горького, и теперь здесь есть неограниченные возможности для производства видеоконтента мирового уровня. Например, съёмочная группа фильма "Большая волна", который только готовится к выходу в прокат, приехала сюда доснимать сцены, которые не удалось закончить на Камчатке из-за природных катаклизмов.

В новом комплексе школы №158 соседствуют детский сад и начальная школа. Здание продуманно для детей и педагогов: классы-трансформеры, удобные зоны отдыха, панорамные окна, шкафчики для каждого ребёнка. Уходить не хочется даже после занятий: в школе есть медиацентр, кружки и секции для любого возраста.

А ещё жители Левобережного скоро получат обновленный спортивный центр с бассейном, тренажёрным и хореографическим залами. И одновременно последние тренировки перед большой реконструкцией проходят на ледовой арене. Здания объединены в единый комплекс "Умка".