Выросло число пострадавших в аварии с трамваями в Москве

Число пострадавших в аварии с двумя трамваями в Москве выросло до 22-х. Среди получивших травмы – пятеро детей, сообщает ТАСС.

Ранее в МВД назвали причину схода с рельсов одного из трамваев. Это была техническая неисправность, которая впоследствии привела к столкновению с другим трамваем.

ЧП произошло утром 15 марта на дублёре Волоколамского шоссе. Всего в двух трамваях на момент аварии находилось около 70 человек.

Производители и эксплуатанты транспортных средств проведут расследование этого ДТП.