В день закрытия Паралимпиады Россия взяла шестое золото

Российский лыжник Иван Голубков завоевал золотую медаль в гонке с раздельным стартом на 20 километров сидя на Паралимпиаде в Италии. Для спортсмена это вторая золотая медаль на Играх, сообщает ТАСС.

Всего у сборной России шесть золотых наград, одно серебро и три бронзы. В медальном зачёте россияне занимают пятое место.

Накануне российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала пятую золотую медаль, она была первой в слаломе.

На торжественном открытии Паралимпиады 6 марта российские спортсмены впервые за 12 лет прошли с флагом страны. В соревнованиях принимают участие шесть россиян. Игры завершаются сегодня, 15 марта.