В переговорах по Украине наступила пауза, у американцев другие приоритеты, и это понятно. Об этом в интервью изданию Financial Times заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что на фронтах спецоперации динамика для России складывается удачно, но, тем не менее, Москва всегда открыта к мирному урегулированию конфликта.

Ещё Песков сказал, что европейцы сейчас тратят все свои силы на то, чтобы убедить Киев продолжать войну. Представитель Кремля также раскрыл детали приезда в Россию представителя Франции. Неназванный чиновник или политик посещал Москву в рамках диалога по Украине, но встреча не дала позитивных результатов.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. В этом году в Абу-Даби прошли несколько раундов переговоров делегаций Москвы и Киева, но, после начала боевых действий на Ближнем Востоке, переговорный процесс остановился.

Российская сторона периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.