Умер Николай Гаро - господин ПЖ из "Кин-дза-дзы"

В возрасте 88 лет умер актёр и продюсер Николай Гаро. Об этом сообщили в Музее Эльдара Рязанова.

Николай Гаро учился во ВГИКе на экономиста. Потом он работал директором фильмов на "Мосфильме", с 1993 года стал продюсером.

Киноролей у Гаро не так много. В комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" он сыграл водителя рефрижератора, в фильме Георгия Данелии "Кин-дза-дза!" господина ПЖ. Ещё у артиста были небольшие роли в картинах "Курочка ряба" и "Ландыш серебристый".