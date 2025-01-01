В Москве перестал работать Telegram

Жители Москвы, Подмосковья и ещё нескольких российских регионов жалуются на нестабильную работу мессенджера Telegram. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на портал Downdetector.

Сообщения, фото и видео не грузятся у пользователей приложения в Липецкой и Ярославской областях, Ямало-Ненецком автономно округе. На общий сбой жалуется 33% пользователей.

В августе 2025 года Роскомнадзор ввёл частичные ограничения звонков в Telegram. Основанием для этого стали действия мошенников и террористов. В начале этого года в мессенджере замедлена загрузка фотографий и видеофайлов.

Две недели назад глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что Telegram сможет продолжить работу в России при условии выполнения администрацией платформы всех предъявленных требований.

Ранее сообщалось, что от владельцев Telegram Роскомнадзор требует разместить серверы на территории России, обеспечить защиту персональных данных российских пользователей, принять меры по противодействию мошенничеству, противодействовать использованию платформы в экстремистских и террористических целях, зарегистрировать юридическое лицо в России, переместить обработку и хранение персональных данных пользователей на территорию России, уплачивать налоги в России, блокировать запрещённый контент.