Напряжённость в районе Персидского залива ощутимо влияет на экономику многих стран мира. Перекрытие Ормузского пролива грозит мировым энергетическим кризисом и не только. Специалисты говорят о глобальном дефиците алюминия из-за конфликта на Ближнем Востоке. Но есть и те, кто надеются выиграть от продолжающихся боевых действий.

Американские нефтяники могут заработать дополнительно 63 миллиарда долларов из-за войны США с Ираном, став одними из главных её выгодоприобретателей. Об этом пишет Financial Times, анализируя цены на нефть и возможности её добычи. По мнению издания, если стоимость барреля будет держаться на уровне 100 долларов, больше всего прибыли уйдёт американским производителям сланцевой нефти.

Однако, абсолютное большинство стран в мире энергоресурсы закупают. Если Ормузский пролив останется закрытым до конца месяца, по мнению некоторых аналитиков, цена на нефть может подскочить до 150 или даже 200 долларов за баррель. Это может привести к глобальной рецессии.

Это значит, что кризис может нарастать, а уже сейчас Трамп, пусть и на время, частично снял санкции с российской нефти ради стабилизации цен. Европейские страны, по данным западных СМИ, пытались убедить Вашингтон ужесточить давление на Москву, но получили отказ.

В администрации Трампа сегодня заявили, что США рассчитывают вернуть санкции через время, но новые ограничения российской нефтяной отрасли вводить не станут.